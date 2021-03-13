Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sarı-lacivertliler antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş, günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine ise devam edildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı için kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı