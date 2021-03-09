Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı

09.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:16
Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile 14 Mart Pazar günü mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile 14 Mart Pazar günü mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi. Dimitris Pelkas ise iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.


Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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