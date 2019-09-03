Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralık gönderdi.

03.09.2019 14:26
Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralık gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Batuhan Yılmaz'ın TFF 3. Lig ekiplerinden Modafenspor'a kiralandığı belirtildi.

Yusuf Mert Tunç'un TFF 1. Lig'de Boluspor'a, Yusuf Mert Tunç, Abdulcebrail Akbulut'un ise aynı ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, 3 oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Kaynak: AA
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