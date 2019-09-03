Fenerbahçe genç oyuncularını kiraladı
Fenerbahçe genç futbolcular Batuhan Yılmaz, Yusuf Mert Tunç ve Cebrail Akbulut'un kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.
Fenerbahçe genç futbolcular Batuhan Yılmaz, Yusuf Mert Tunç ve Cebrail Akbulut'un kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Batuhan Yılmaz TFF 3. Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a ve Cebrail Akbulut TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL