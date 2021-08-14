Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı

Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe 22 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı.

Fenerbahçe 22 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in bir yıllığına TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'a kiralandığı belirtilerek, "Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, İsmail Yüksek'e başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 eksikle Adana'ya gidiyor
Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 eksikle Adana'ya gidiyor
Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore'de gündemin zirvesine çıktı
Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore'de gündemin zirvesine çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Demir Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 20:52:21. #1.16#

title