Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı
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Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1308 Osmaneli Belediyespor U11-12 futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul'a çağrıldı.

1308 Osmaneli Belediyespor U11-12 futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul'a çağrıldı.

1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya'da yapılan turnuvalarda başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde edince minik futbolculara diğer takımların ilgisi arttı. Turnuvada göz dolduran 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 Futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul'a çağrıldı. Altyapıya çok önem verdiklerini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya'da yapılan turnuvalarda çok başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde edince sporcularımıza ilgi arttı. Bu tarz turnuvaları izleyen kulüplerimizin değerli hocaları takımımızı yakından takip ediyorlar. 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımımız kalecilerinden Berke Can Evli Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul'a çağrıldı. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin güzide bir takımının alt yapısına seçilen değerli sporcumuzu, ailesini, yöneticilerimizi ve değerli hocası Çağlar Bozkıran ve Mete Aktemur'u kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Fenerbahçe genç kaleciyi İstanbul'a çağırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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