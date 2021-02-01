Fenerbahçe, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı
01.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:26
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 1,5 sezonluğuna İnegölspor'a kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar