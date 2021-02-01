Fenerbahçe, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı
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Fenerbahçe, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı

01.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:26
Fenerbahçe, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i İnegölspor'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 1,5 sezonluğuna İnegölspor'a kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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