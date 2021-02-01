Fenerbahçe, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı
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Fenerbahçe, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı

01.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:11
Fenerbahçe, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı.

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Tarsus İdmanyurdu'na kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sezon sonunda kulübümüze geri dönecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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