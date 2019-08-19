Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçından notlar

19.08.2019 20:08

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, transfer edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi.

Yeni transferler Altay Bayındır, Zanka, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç, ilk 11'de sahaya çıktı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan'da ilk 11'de yer aldı.

Yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh, Deniz Türüç ve Murat Sağlam ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Kalede Altay'ı tercih eden Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Jailson ve Nabil Dirar'dan kurdu. Bu isimlerin önünde Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oynarken, kanatlarda Victor Moses ile Rodrigues görev yaptı. Santrfor arkasında Kruse, ileri uçta da Muriç forma giydi.

Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.

Emre, 4 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe formasını Gazişehir Gaziantep maçında terletti.

Tolga Ciğerci ilk kez

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla ilk defa resmi bir maçta kadroya girdi.

Geride kalan sezonun başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta kadroda yer almayan Tolga, sezonun ilk haftasında yedekler arasında oturdu.

3 eksik

Fenerbahçe, sezonun ilk maçına 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı.

Taraftarlardan büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun ilk resmi maçında sarı-lacivertli futbolculara büyük destek verdi.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takıma destek olarak, futbolculardan şampiyonluk sözü istedi.

Öte yandan Maraton Üst Tribünü'nde seremoni sırasında, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" yazan dev bir bayrak açıldı.

Gazişehir Gaziantep'in ilk maçı

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonucu Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçına Kadıköy'de çıktı.

Kaynak: AA