Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

18.08.2019 21:14
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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