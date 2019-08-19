19.08.2019 10:00

Fenerbahçe, yeni sezon açılışını bu akşam Gazişehir Gaziantep maçı ile yapacak. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu ilk hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep karşılaşıyor. Kötü geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe, ilk maçta taraftarın önüne çıkacak. Maçın muhtemel ilk onbirleri ve canlı yayı bilgisi haberimizde. Peki, Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig yeni sezonu ilk haftası bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı ile tamamlanacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın TV yayını beIN SPORTS 1'den ve internet yayını beIN Connect'ten yapılacak.

FENERBAHÇE İLE GAZİŞEHİR GAZİANTEP İLK KEZ KARŞILAŞIYOR!

Bu sezon Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep, ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bu iki takımın Süper Lig tarihlerinde oynayacakları ilk maç olacak. Takımlar daha önce Türkiye Kupası'nda 2003 yılında karşılaştı ve maçı 3-0 sarı lacivertliler kazandı.

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI TRANSFERLER

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi. Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ve Diego Reyes'de takıma dahil oldu.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek.

Konuk ekipte herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Takımın son transferi olan Ganalı futbolcu Patrick Twumasi'nin de teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Morais , Oğuz Ceylan, Tosca , Ulaş Zengin , Gökhan Alsan, Güray Vural, Nogueira, Tetteh , Mehmet Uğurlu, Kayode