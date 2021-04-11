Fenerbahçe, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin idmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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