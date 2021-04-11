Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı