Rui Mota: "Golümüz neden iptal edildi anlayamadık"
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Rui Mota: "Golümüz neden iptal edildi anlayamadık"

İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR - Haberler | Spor

- Rui Mota: "Golümüz neden iptal edildi anlayamadık" Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Fenerbahçe maçının ardından, "Golümüz neden iptal edildi anlayamadık.

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- Rui Mota: "Golümüz neden iptal edildi anlayamadık"

İSTANBUL - Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Fenerbahçe maçının ardından, "Golümüz neden iptal edildi anlayamadık. Hatta hakemin kendisi bile anlamadı iptal ettiğini. Önce orta sahayı gösterip gol verdi sonra iptal etti, VAR'a gitmedi" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, iki farklı yarılar olduğunu ifade ederek, "İlk yarıda zorluk yaşadık ama defansif olarak çok iyiydik, pozisyon vermedik. Top bizdeyken sabırlı oynamamız gerekiyordu oyunun ilk başlarında. Daha sonra ilk yarının son 15 dakikasında daha iyi oynadık, Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyonlar ürettik. Bizim attığımız bir gol de var, aleyhimize verilen karar var. Golümüz neden iptal edildi anlayamadık. Hatta hakemin kendisi bile anlamadı iptal ettiğini. Önce orta sahayı gösterip gol verdi sonra iptal etti, VAR'a gitmedi. Geçen hafta Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyon vardı. Buna benzer pozisyonda penaltı bekliyorlardı verilmedi. Bizim pozisyonumuz da hemen hemen aynıydı ama faul çalındı. Bunun art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Bu sürekli yapılmaya devam ediliyor. İkinci yarıda maalesef futbolda olan bireysel hatadan gol yedik, ona rağmen iyi reaksiyon gösterip 1-1'i bulduk. 2-1'i yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe 2-1'i bulduktan sonra birçok pozisyona girdik. Skora rağmen reaksiyon gösterdik ama pozisyonları değerlendiremedik. 3. golden çok bahsetmeye gerek yok. Biz beraberliği yakalamak için her şeyi yaptık, her türlü riski aldılar oyuncular. 2-2'yi bulmak için ellerinden geleni yaptılar, dönüşünde gol yedik. Oyuncularımız bir kez daha gösterdiler ki oyunun son dakikasına kadar puan almaya çalıştılar. Bu da bizim için güzel bir şey" diye konuştu.

Rui Mota: 'Golümüz neden iptal edildi anlayamadık'
Rui Mota: 'Golümüz neden iptal edildi anlayamadık'
Rui Mota: 'Golümüz neden iptal edildi anlayamadık'
Rui Mota: 'Golümüz neden iptal edildi anlayamadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 22:53:07. #1.14#
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