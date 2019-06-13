Fenerbahçe Gaziantep Futbol Okulu yaz kayıtları devam ediyor

Fenerbahçe Gaziantep Futbol Okulu yaz kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

Bölge Sorumlusu Mahir Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, futbol okulunun kayıtlarına hiç ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Futbol okuluna 2003-2013 doğumlu çocukları aldıklarını kaydeden Yılmaz, çocuklara öncelikle bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel yüklemeler yaparak her bir öğrencinin topluma faydalı ve sağlıklı olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı.

Özel yeteneğe sahip öğrencileri Fenerbahçe ve diğer kulüplerin altyapılarına kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Mahir Yılmaz, "Yaz sezonuna girmemizle birlikte futbol okulumuz yoğun bir turnuvalar, geziler, deplasman maçları ve seçmeler dönemine girmiştir. Gaziantep'te 15. yılımızı tamamladığımız bugünlerde öğrencilerimize birçok proje ve sürprizler hazırladık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sadece 2017-2018 eğitim sezonunda 3 oyuncunun Adanademirspor'a, 2 oyuncunun Yeni Malatyaspor'a 1'inin Fenerbahçe'ye, birinin Gazişehir Gaziantep'e, birinin Trabzon Yol Spor'a ve 1'inin Osmaniye Spor'a kazandırıldığını kaydetti.

Yılmaz, "Yeni yıldızlar için daha şimdiden birçok kulüp tarafından müsabaka için randevu istenmesi Gaziantep Fenerbahçe Futbol Okulunun 15 yıldır Gaziantep ve Türk futboluna yapmış olduğu büyük katkıyı ortaya koyuyor. Kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz ve öğrencilerimiz, kayıt şartları ile ilgili bilgiyi 0 342 338 88 33 numaralı telefondan veya www.fenerbahcegaziantepokulu.com ve yine aynı isimdeki sosyal medya adreslerinden öğrenebilirler." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA