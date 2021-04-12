Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 34. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıdır. Peki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıdır. Peki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
METE KALKAVAN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)
VOLKAN BAYARSLAN(Dördüncü Hakem)
HALİL UMUT MELER(VAR)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(AVAR)
SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)
ORHAN TATAR(Temsilci)
MEHMET SARIBUVA(Temsilci)
ERHAN ŞAHİN(Temsilci)