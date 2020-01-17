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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

17.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:02
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 18. haftasında yarın FK'ye konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı düzelen Deniz Türüç'ün takımla çalıştığı belirtildi.

Antrenmana üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları ifade edildi. Bireysel çalışmalarla antrenmanın sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA
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