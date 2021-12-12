Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Fk ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Gaziantep'e giderek kampa girecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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