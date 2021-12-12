Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Fk ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Gaziantep'e giderek kampa girecek.

Erman Toroğlu'nun iddiası hakemlik camiasında deprem etkisi yaratacak: Devlet takip ediyor

Erman Toroğlu'nun iddiası hakemlik camiasında deprem etkisi yaratacak: Devlet takip ediyor

 Yalnızca maç kazandırmıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına müthiş katkı

Yalnızca maç kazandırmıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına müthiş katkı

 Vitor Pereira Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi çok şaşırtıcı

Vitor Pereira Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi çok şaşırtıcı

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title