Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında pazartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında pazartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Mesut Özil ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi.

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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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