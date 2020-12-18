Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

18.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:30
Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Jose Sosa takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü. Tolga Ciğerci'nin de tedavisine devam edildi.Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 18: 00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Gaziantep FK maçının kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'nin kafilsinde şu isimler yer aldı: "Harun, Oytun, Nazım, Gökhan, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Eyüp, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Sinan, Thiam, Ademi, Cisse." 


Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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