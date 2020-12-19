Fenerbahçe, Gaziantep'e konuk oluyor! Erol Bulut, yıldız isimleri kadroya almadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Erol Bulut, Caner ve Göjhan Gönül'ü ilk 11'e almadı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Gaziantep karşılaşmasında yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

OZAN VE PELKAS SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

F.BAHÇE'DE KALE OYTUN'UN

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan'ın görev alması bekleniyor.

Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve sakatlığını atlatmasına rağmen henüz tam olarak hazır olmayan Harun Tekin'in yokluğunda, Altay Bayındır'ın da kupada kırmızı kart görmesi nedeniyle Oytun, ligde oynama fırsatı yakalayacak.

İŞTE İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Kana-Biyik, Güray, Maxim, Vetrih, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko.

FENERBAHÇE: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse.