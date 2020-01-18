Fenerbahçe galibiyetle başladı

18.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 18.01.2020 22:15

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü Kruse ve Muriç'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç savunma arkasına sızdı. Arka direğe pasında topla buluşan Tolga'nın dar açıdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

7. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

9. dakikada Nabil Dirar, sol kanattan Emre'nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

31. dakikada Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

40. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

46. dakikada Garry Rodrigues savunma arkasına sızdı, kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı, top direkten geldi. Ardından Muriç ağları havalandırdı, ancak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

51. dakikada Muriç'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kruse ağları havalandırdı. 0-1

52. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunu kaleci Altay çıkardı.

66. dakikada savunma arkasına sızan Twumasi, kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kruse'nin vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

72. dakikada Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından çektiği şutunda topu kaleci Altay uzanarak çıkardı. Ardından Twumasi tamamlamayı denedi ama vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+2. dakikada Ozan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Muriç dar açıdan uzak köşeye çok iyi vurdu ve ağları havalandırdı. 0-2

90+4. dakikada maçın durması sonrası topa vuran Muriç, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Esat Sancaktar xx,

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık x, Alin Tosca, Morais x, Diarra x (Pawlowski dk. 85 ?), Jefferson x (Twumasi dk. 45 x), Kenan Özer x (Muhammet Demir dk. 61 x), Chibsah x, Kayode xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Jailson xx, Serdar Aziz xx, Dirar xx, İsla xx, Ozan Tufan xx, Luiz Gustavo xx, Emre Belözoğlu xx (Tolgay Arslan dk. 90 ?), Max Kruse xxx (Deniz Türüç dk. 84 ?), Tolga Ciğerci x (Rodrigues dk. 46 x), Vedat Muriç x

Yedekler: Harun Tekin, Ferdi, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Mathias

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Kruse (dk. 51), Muriç (dk. 90+2) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Muriç (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Jefferson, Oğuz Ceylan, Diarra, Chibsah, Morais (Gaziantep FK), Tolga Ciğerci, Altay Bayındır, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

(Said Vakkas Yağcı - Metin Faruk Tamer/İHA)

Kaynak: İHA