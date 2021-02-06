Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından
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Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından

06.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:04
Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0 galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0 galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Marcao, karşılaşmanın ardında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Hafta boyunca hocamız en iyi şekilde bizi hazırladı. Hocamızın teoride söylediklerini pratikte sahaya yansıttığımızda güzel galibiyetler geliyor. Fenerbahçe karşısında bunu tamamıyla yaptık ve önemli 3 puan aldık." dedi.

Savunmada zaman zaman Ryan Donk, zaman zaman da Christian Luyindama ile oynamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Marcao, "İkisi de önemli stoperler. Uzun bir maç maratonu var. Belki yarın da ben oynamayacağım. Hocamızın verdiği karar önemli. Kiminle oynarsam oynayayım kendimi iyi hissediyorum. Sıkı maç periyodunda herkesin iyi performans göstermesi gerekiyor. Bugün ayrıca kızımın doğum günü. Bu galibiyeti ona ve eşime hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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