Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından
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Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından

06.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:54
Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, rakipleri karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, rakipleri karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Arda, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bugün hocamızın babası Talat amcanın ölüm yıldönümü. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hocamızın annesinin ellerinden öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyük adamı olmuş. Bu sabah hocamız ekstra bizi sahaya çıkararak taktik anlamda bütün maçı anlattı. Hocamız ne anlattıysa karşımıza çıktı. Mutluyuz liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üç gün sonra Alanya maçı var, devam edeceğiz." dedi.

Takımın tek golünü atan yeni transfer Mustafa Muhammed'in performansına değinen Arda, "Muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından gol sevinçleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Arda, "Maç sabahı 'böyle bir sevinç yapalım' dedik. Kendisine 'ben atamam, sen atarsın' dedim. Maç öncesindeki geceler tesiste kalıyorum. Kamp yoktu. Hocamız da oradaydı. Eskilerden konuştuk. Yarın ne olacak diye düşündüm. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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