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Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç mı?

Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç mı?
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Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek.

Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise bugünkü antrenmanda belli olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç mı?

Fenerbahçe Galatasaray maçı tek maç mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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