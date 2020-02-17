17.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:19

Heyecan dolu bir zirve yarışının yaşandığı Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç öncesi sporseverler derbi hakkında araştırma yaparken Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim ve derbide oynayamayacak futbolcular kim gibi soruların yanıtları merak edildi.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü (23.02.2020) saat 19:00'da oynanacak

FB - GS

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

FB GS DERBİSİ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hakemi henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE SAKAT VE CEZALILAR KİMLER?

Fenerbahçe'nin eksikleri: Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Luiz Gustavo da cezalı durumda olduğu için FB GS derbisinde yer alamayacak. Sadık Çiftpınar da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Galatasaray'ın eksikleri: Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığı bulunuyor. Ancak derbide oynayıp oynayamayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Marcelo Saracchi'nin de derbide saha olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Falcao ise sakatlıktan döndü ve takımdaki yerini aldı.

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