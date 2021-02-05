Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranı kaç? FB GS derbi oranları ne? Galatasaray mı favori, Fenerbahçe mi favori?

Süper Lig'de bu haftasonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı. Peki, FB GS derbi oranları ne? Galatasaray mı favori, Fenerbahçe mi favori? Fenerbahçe Galatasaray iddia oranları kaç?