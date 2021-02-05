Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranı kaç? FB GS derbi oranları ne? Galatasaray mı favori, Fenerbahçe mi favori?
Süper Lig'de bu haftasonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı. Peki, FB GS derbi oranları ne? Galatasaray mı favori, Fenerbahçe mi favori? Fenerbahçe Galatasaray iddia oranları kaç?
Futbolseverlerin merakla bekeldiği FB – GSderbisinin iddaa oranları belli oldu.Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları kaç? Kim favori gösterildi. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddia oranları ve detayları…
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN ORANI KAÇ?
İddaa Risk Yönetim Kurulu, Kadıköy'de oynanacak maçta ev sahibi Fenerbahçe'nin kazanma ihtimaline 2,10'luk oran açıkladı. Galatasaray'ın deplasmanda kazanma ihtimalinin oranı ise 2,40 olarak duyuruldu. Dev derbinin beraberlik ihtimaline 3,10 oran belirlendi.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak dev derbi 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00 başlayacak.