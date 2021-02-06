Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından

06.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:32
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Attila Szalai, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Attila Szalai, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Szalai, "Bizim için bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı çok istedik. Her şeyimizi verdik ama gol bulamadık. Kafamızı kaldırmak ve çalışmak durumundayız. Hedefimiz var ve bu hedef uğruna her şeyimizi vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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