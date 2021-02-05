Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
05.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:26
Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan