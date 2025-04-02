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Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz mi?
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl izlenir sorusu, Türkiye Kupası çeyrek final heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele öncesinde, taraftarlar "Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz mi?" sorusunun yanıtını da merak ediyor. Maçın yayın bilgileri ve platform detayları büyük ilgi görüyor.

Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı nasıl izlenir sorusu, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak maç öncesi en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden erişim yollarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NASIL İZLENİR?

ATV, bu önemli derbiyi hem televizyon hem de dijital platformlardan şifresiz yayınlayacak. ATV'yi izlemek isteyenler, Türksat 4A uydusu üzerinden ya da yayın platformları aracılığıyla maça ulaşabilecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz mi?

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Bu dev mücadele, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları kapsamında gerçekleşecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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