Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise düdük Fırat Aydınus'ta olacak.
İşte Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler:
21 Şubat Cuma
20.00 DG.Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL