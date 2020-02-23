Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (3)
Taraftarların Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri önündeki protestosu Taraftarların takım otobüsüne saldırısı İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Tesisleri önünde takımlarını protesto etti.
23.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:57
Taraftarların Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri önündeki protestosu
Taraftarların takım otobüsüne saldırısı İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Tesisleri önünde takımlarını protesto etti.
Kaynak: AA