Fenerbahçe-Galatasaray
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Fenerbahçe-Galatasaray

06.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:52
Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş,...

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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