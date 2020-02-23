Fenerbahçe-Galatasaray
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan,...
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao