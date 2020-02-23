Fenerbahçe-Galatasaray

23.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:54

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao

Kaynak: AA