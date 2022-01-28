Fenerbahçe futbolcu Osayi-Samuel gelecekten umutlu Açıklaması

Fenerbahçe futbolcu Bright Osayi-Samuel, mücadele ettikleri kulvarlarda kupa alacaklarına inandığını söyledi.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Şu an içinde bulunduğumuz durum zor olsa da her kulvarda hedefimiz daima kazanmak ve sonuna kadar gitmektir." dedi.

Önlerinde alabilecekleri bir veya iki kupa olduğunu vurgulayan Osayi-Samuel, "Özellikle Konferans Ligi'nde bu başarıyı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde Türkiye Kupası da hedeflerden biri. Ligde de inanmaya devam etmeliyiz. Rakiplerimizin de puan kayıpları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Takımın eski teknik direktörü Vitor Pereira döneminde defansif yönünü daha da geliştirdiğini belirten sarı-lacivertli futbolcu, taraftarların da kendilerine inanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Onları iyi anlıyorum. Elde ettiğimiz neticelerden dolayı üzgünler, hayal kırıklığı yaşıyorlar. Kötü neticelerden sonra bireysel ve takım olarak kendimizi çok üzgün hissediyoruz. Beraber olursak hedefe daha sağlıklı ve istikrarlı şekilde yürüyebiliriz."