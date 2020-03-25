Fenerbahçe futbol takımında koronavirüs bulgusu Fenerbahçe, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı. Kaynak: Dunya.com