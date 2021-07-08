Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma kol sponsoru Nesine.com oldu
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma kol sponsoru Nesine.com oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma kol sponsoru Nesine.com oldu
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-2022 futbol sezonu için ülkemizin on-line bahis sektöründeki lider markası Nesine.com ile forma kol sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Nesine.com reklamlı konçlar ile mücadele eden Fenerbahçe Futbol A Takımı'mız, 2021-2022 sezonunda oynayacağı karşılaşmalarda Nesine.com logosunu formalarımızın kolunda taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nesine.com ile süren iş birliğinin 10. yılında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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