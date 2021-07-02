Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcular ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu denetimindeki kontroller, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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