Fenerbahçe, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Burak Çağlan Kızılhan, yaptığı açıklamada, Nesine.com ile 10 yıldır süren iş birliğini devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Türk sporunun en önemli markası ve Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe'miz, Türk sporuna çok ciddi katkı sağlayan Nesine.com ile 10 yıldır devam eden yol arkadaşlığına sahip. Aidiyeti olan ve kazan-kazan ilişkisini benimseyen Nesine.com ile iş birliğimizin tüm spor camiasına örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nesine.com'un geçen sezon da futbol A takımının konç sponsoru olduğunu hatırlatan Kızılhan, "2021-2022 sezonunda Nesine.com ile sadece kol sponsorluğunu değil eşya piyangosu kampanyasını da devam ettireceğiz. Geçen yıl taraftarlarımızın eşya piyangosuna büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz ve bu sayede kulübümüz büyük gelir elde etmişti. İnşallah bu sene de kulübümüz ciddi bir gelir elde edecek. Bu iş birliğinin gelecek yıllarda da devam edeceğini umuyor, tüm Nesine.com ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu sene umuyorum ki Nesine.com'un adı şampiyon takımın formasında yer alacak. Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye uzun yıllardan bu yana sponsor olmanın önemine değinen Halit Gülbakanoğlu ise "Faaliyetimiz gereği spordan gelir elde ediyoruz. Bunu tekrar spora vermekten çok mutlu oluyoruz. Bu 10 yılın üstüne yeni yılları koyarak Fenerbahçe ile süren iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Eşya piyangosunda çok başarılı olduk. Bu yıl da eşya piyangosuna devam etmek istiyoruz. Nesine.com, 6 milyonun üzerinde üyesi olan ve ayda 80 milyonun üstünde ziyaret edilen, Türkiye en büyük sadece bahis değil spor platformu. Bunun sorumluluğunu da hissediyoruz. Diğer branşlara ve kulüplere de sponsorluğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki hayırlı bir sözleşme olur." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için teklif yapıldı
Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı
Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Sergen Yalçın Mergim Berisha Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe, futbol A takımı forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:17:54. #1.16#

title