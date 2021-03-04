Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Selahattin Baki
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Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Selahattin Baki

04.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:00

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig'in 28. haftasında oynadıkları Antalyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig'in 28. haftasında oynadıkları Antalyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Selahattin Baki
Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Selahattin Baki
Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Selahattin Baki
Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Selahattin Baki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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