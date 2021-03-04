Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Selahattin Baki
04.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:00
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig'in 28. haftasında oynadıkları Antalyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig'in 28. haftasında oynadıkları Antalyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ