Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor maçına hazır

28.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:17

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşılaşması için saat 16: 30'da havayoluyla bu şehre hareket edecek.

Kaynak: DHA