Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maçının gollerini kim attı?
Fenerbahçe ligin 28. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Peki Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor canlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor hangi kanalda? Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı şuanda 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maçta şuanda Antalyaspor 1-0 önde. Golleri aşağıdaki gibidir.
Antalyaspor'un Golleri:
12. dakika : Fredy
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam etmektedir. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 4 Mart Perşembe saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)
MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)
VOLKAN BAYARSLAN(VAR)
HAKAN CEYLAN(AVAR)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
HAKAN TAŞCI(Temsilci)
SELİM ARICI(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)