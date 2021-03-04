Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Mart Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maçının gollerini kim attı?

Fenerbahçe ligin 28. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Peki Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor canlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor hangi kanalda? Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı şuanda 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta şuanda Antalyaspor 1-0 önde. Golleri aşağıdaki gibidir.

Antalyaspor'un Golleri:

12. dakika : Fredy

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam etmektedir. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 4 Mart Perşembe saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN(VAR)

HAKAN CEYLAN(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

HAKAN TAŞCI(Temsilci)

SELİM ARICI(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)