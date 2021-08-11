Fenerbahçe, formasındaki yıldızları kaldırdı
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Fenerbahçe, formasındaki yıldızları kaldırdı

Fenerbahçe, formasındaki yıldızları kaldırdı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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