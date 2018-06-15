Fenerbahçe Forma ve Kombine Satışları ile Kasasını Dolduruyor

Fenerbahçe Yönetimi, kulübü bulunduğu mali dar boğazdan kurtarmak amacıyla seferberlik ilan etmiş durumda. Taraftarın katkısıyla eylül ayına kadar yüklü miktarda bir nakiti kasayı koymayı planlayan sarı lacivertli yönetim, kulübün sürdürülemez durumda olan borçları için tüm camianın taşın altına elini koymasını istiyor ve bekliyor.

FORMALARA HÜCUM

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından kulüp, kısa süre içerisinde 30 bin forma satarak 600 bin Euro'ya yakın bir k,r elde etti. Acun Ilıcalı gibi bir çok ünlü Fenerbahçeli toplu forma alımı ile kulübe destek oldu. Eylül ayına kadar yeni formaların çıkması ile birlikte hedef 300 bin formayı satarak kasaya 6 milyon Euro sokmak… Forma dışındaki ürün satışları ile bu gelirin 10 milyon Euro'ya ulaşması hedefleniyor…

KOMBİNEDE REKOR

Yönetimin önemsediği bir başka gelir kalemi ise stat... 40 bin kombine satarak bu yıl rekor kırmayı hedefleyen sarı lacivertliler böylece en az 100 milyon TL (yaklaşık 19 milyon Euro) elde etmeyi planlıyor. Bilet satışları ile bu miktarın büyük rakamlara ulaşması bekleniyor. Daha kombineler satışa çıkmadan kulübe çok ciddi bir talep gelmiş durumda. Ali Koç yönetimi, satışa çıkacak tüm kombinelerin kısa sürede tükeneceğini hesaplıyor.

LOCALARDA KUYRUK

Geçtiğimiz yıl tamamı satılmayan localara bu yıl yoğun bir ilgi var. Daha şimdiden loca almak isteyenler adeta kuyruğa girmiş durumda. Yönetim, bir sıralama oluşturarak loca taleplerine yanıt verecek. 64 adet loca, 100 ila 200 bin Euro arası fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Sarı lacivertli yöneticiler, bu loca satışlarından da yaklaşık olarak 10 milyon Euro'ya yakın parayı kasaya koymayı hedefliyor.

SPONSORLUKTA HEDEF 50 MİLYON EURO

Gelir kalemleriyle ilgili ayrıntılı planlar yapan Fenerbahçe yönetiminin ekonomik çıkmazdan kurtulma konusundaki en büyük beklentisi sponsorluklar. Geçtiğimiz yıllarda düşen sponsor gelirleri yeni sezon ile birlikte arttırılacak.

REKLAM ATAĞI

Sarı lacivertliler basketbol, voleybol, futbol, stadyum, basketbol salonu gibi farklı kalemlerde ciddi sponsorluklar ve reklam arayışları içerisinde. Kısa sürede bu konuda çalışmalar başlatıldı. Yeni yönetimin hedefi tarihte görülmemiş büyüklükte sponsorluk anlaşmaları ile kulübü ekonomik anlamda rahatlatmak. Sponsorlardan ve reklamlardan bu yıl 50 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde edilmesi planlanıyor.