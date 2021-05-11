Fenerbahçe, fırsatı değerlendiremedi

Süper Lig'in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenilerek eline geçen fırsatı kaçırdı.

Süper Lig'in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenilerek eline geçen fırsatı kaçırdı.

Haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, rakibinin yenildiği haftada yakaladığı şansı değerlendiremedi ve büyük avantaj kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda fazla pozisyon üretemedi. Devrenin uzatma dakikalarında 45+1. dakikada Kayode'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında 48. dakikada Hakan Arslan'ın attığı gole engel olamayan Fenerbahçe, 2-0 mağlup duruma düştü.

Fenerbahçe, 90+3. dakikada Papiss Cisse'nin golüye farkı 1'e indirse de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

3. sıraya geriledi

Fenerbahçe, yaşadığı bu mağlubiyetle ligde 3. sıraya geriledi.

Haftaya Galatasaray'ın 1 puan önünde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın galip gelmesiyle son hafta öncesinde 3. basamakta kaldı.

Tarihinde ilk defa 7 yıl şampiyonluktan uzak kalacak

Fenerbahçe, tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayamayacak.

Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995'te üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti.

Geçtiğimiz sezon bu kötü rekorunu tekrarlayan Fenerbahçe, bu sezon ise en uzun şampiyonluk özlemine çok yakın durumda.

Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde elde eden sarı-lacivertliler, haftaya iki rakibinin de yenilmemesi durumunda şampiyonluk özlemini 7 sezona çıkaracak.

Kadıköy'de gülemedi

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de tarihinin en kötü sezonunu yaşadı.

Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesinde bu sezon sahasında 6 kez mağlubiyet yaşayarak tarihinde olumsuz anlamda bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle bu sayıyı 7'ye çıkardı.

İrfan Can sakatlandı

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Demir Grup Sivasspor karşısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 7. dakikasında yerde kalan İrfan Can, oyundan çıkarken sol arka adalesini tuttu.

İrfan Can, 9. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür