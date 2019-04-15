Fenerbahçe Finale Yükseldi

Play-off ilk maçında rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertli ekip aldığı galibiyet ile Halkbank karşısında seriyi 2-0'a getirerek finale yükseldi ve Galatasaray'ı 3-2 yenen Arkasspor'un rakibi oldu.

Salon: TVF Başkent Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk Halkbank: Arslan Ekşi, Sket, Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu (Baranowicz, Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Efe Bayram) Fenerbahçe: Klinkenberger, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (İzzet Ünver, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın) Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 23-25 Süre: 126 dakika (30, 33, 30, 33)