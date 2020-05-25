Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı andı Fenerbahçe Kulübü, eski başkan, teknik direktör ve futbolcularından Fikret Arıcan'ı vefatının 26. yılında andı.

Fenerbahçe Kulübü, eski başkan, teknik direktör ve futbolcularından Fikret Arıcan'ı vefatının 26. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemizde 2 Milli Küme Şampiyonluğu, 2 Türkiye Futbol Şampiyonası olmak üzere 12 kez şampiyonluk yaşamış; kulübümüze başkan, yönetici ve antrenör olarak da hizmet etmiş olan Büyük Fikret'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA