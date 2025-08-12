Fenerbahçe Feyenoord maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Feyenoord golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fenerbahçe Feyenoord kaç kaç? Fenerbahçe Feyenoord canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Feyenoord kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Feyenoord maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Feyenoord maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Feyenoord maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Feyenoord maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Feyenoord maçı İstanbul'da, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor.