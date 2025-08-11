Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda? FB Feyenoord maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda? FB Feyenoord maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Fenerbahçe Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Feyenoord maçı yayın bilgisi!

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Feyenoord maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Feyenoord maçını EXXEN'den platformun kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Feyenoord maçı yarın akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

