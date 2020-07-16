Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ı andı Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 6. yılında andı.

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 6. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yıllarında kulübümüze başkanlık yapmış, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA